Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Гоу Эхед Иглс - Фортуна: обзор матча 31 октября 2021
Гоу Эхед Иглс
31.10.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
4 : 3
Завершен
Фортуна
53'
Л. Броуверс
61'
М. Кардона
83'
И. Кордоба
89'
Й. Крамер
11'
М. Сентьенс
18'
B. Rienstra
55'
Т. Теки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Желтая карточка
Я. Ботос
90'
+4
ГОЛ! 4:3!
Й. Крамер
Пас отдал
Ф. Ромменс
89'
Замена
M. Berden
️️️️
О. Хайль
87'
85'
Замена
T. Lake
️️️️
М. Сентьенс
ГОЛ! 3:3!
И. Кордоба
Пас отдал
Й. Крамер
83'
79'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Л. Дуарте
Замена
М. Дейл
️️️️
М. Кардона
74'
64'
Замена
B. Sambou
️️️️
Э. Ханссон
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
64'
ГОЛ! 2:3!
М. Кардона
Пас отдал
Р. Оратмангоен
61'
55'
ГОЛ! 1:3!
Т. Теки
ГОЛ! 1:2!
Л. Броуверс
53'
Желтая карточка
И. Кордоба
41'
18'
ГОЛ! 0:2!
B. Rienstra
Пас отдал
З. Флемминг
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
З. Флемминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
2-5-1-2
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
20
Броуверс
88
Ромменс
90
Ботос
11
Оратмангоен
2
Лукассен
14
Кордоба
22
Кардона
3
Наубер
2-3-5
12
Пинту
38
20
Сентьенс
20
Йохансон
6
Дуарте
9
Флемминг
10
Ферати
4
Анга
5
Теки
7
Ханссон
22
Кардона
20
Дейл
20
Дейл
22
Кардона
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
Хайль
7
7
Хайль
20
Сентьенс
26
26
20
Сентьенс
7
Ханссон
97
97
7
Ханссон
6
Дуарте
14
Нослин
14
Нослин
6
Дуарте
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
Все
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+