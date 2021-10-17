Введите ваш ник на сайте
Материалы

НЕК - Витесс

17.10.2021, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 9 тур НЕК - Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 13:30 Витесс 2:1 НЕК
10 тур
23 октября, воскресенье 13:30 НЕК 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 НЕК 2:1 Витесс
14 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:0 НЕК
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
26 января, воскресенье 15:30 Витесс 1:1 НЕК
8 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 НЕК 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
21 тур
3 февраля, воскресенье 15:30 НЕК 2:1 Витесс
13 тур
18 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 4:1 НЕК
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 16:30 Витесс 2:0 НЕК
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 10 мая, четверг 21:00 НЕК 3:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 15:30 Витесс 0:1 НЕК
9 тур
16 октября, воскресенье 14:30 НЕК 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Витесс 2:1 НЕК
12 тур
31 октября, воскресенье 14:30 НЕК 0:0 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 14:30 НЕК 2:1 Витесс
6 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Витесс 2:2 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 