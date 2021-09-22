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Гронинген - Витесс

22.09.2021, Среда, 21:00 мск Голландия. Эредивизие, 6 тур Гронинген - Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
18 тур
23 января, суббота 20:45 Витесс 1:0 Гронинген
9 тур
21 ноября, суббота 22:00 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
22 тур
8 февраля, суббота 20:30 Гронинген 1:0 Витесс
13 тур
8 ноября, пятница 22:00 Витесс 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 21 мая, вторник 21:45 Витесс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 18 мая, суббота 21:45 Гронинген 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Витесс
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Витесс 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
2 февраля, пятница 22:00 Витесс 2:0 Гронинген
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 4:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 22:45 Гронинген 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Витесс 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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