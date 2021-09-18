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Виллем II - Гронинген

18.09.2021, Суббота, 19:45 мск Голландия. Эредивизие, 5 тур Виллем II - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
16 тур
14 января, четверг 23:00 Виллем II 2:3 Гронинген
10 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
25 тур
28 февраля, пятница 22:00 Виллем II 3:1 Гронинген
12 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
20 тур
2 февраля, суббота 21:45 Виллем II 1:2 Гронинген
2 тур
17 августа, пятница 21:00 Гронинген 0:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 16:30 Виллем II 1:1 Гронинген
9 тур
20 октября, пятница 21:00 Гронинген 0:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
18 марта, суббота 20:30 Гронинген 1:1 Виллем II
11 тур
29 октября, суббота 19:30 Виллем II 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
26 января, вторник 20:30 Виллем II 1:1 Гронинген
9 тур
17 октября, суббота 19:30 Гронинген 2:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Виллем II 1:4 Гронинген
7 тур
28 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
30 марта, суббота 22:45 Виллем II 1:2 Гронинген
2 тур
19 августа, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 7:1 Виллем II
4 тур
27 августа, пятница 22:45 Виллем II 0:3 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 4:0 Виллем II
7 тур
18 сентября, пятница 22:45 Виллем II 2:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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