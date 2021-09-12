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Гронинген - Херенвен

12.09.2021, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 4 тур Гронинген - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
29 тур
11 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 0:2 Херенвен
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Херенвен 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
30 тур
10 апреля, пятница 00:00 Гронинген Херенвен
11 тур
27 октября, воскресенье 14:15 Херенвен 1:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
14 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
12 тур
11 ноября, воскресенье 14:15 Гронинген 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 15:30 Херенвен 1:1 Гронинген
1 тур
13 августа, воскресенье 17:45 Гронинген 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 14:30 Херенвен 0:0 Гронинген
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Гронинген 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:2 Гронинген
5 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Гронинген 3:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 14:30 Херенвен 3:1 Гронинген
15 тур
7 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:30 Гронинген 1:3 Херенвен
6 тур
15 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 4:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Гронинген 3:1 Херенвен
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 20:45 Гронинген 1:3 Херенвен
5 тур
11 сентября, воскресенье 14:30 Херенвен 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 Херенвен 1:4 Гронинген
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Херенвен
6 тур
12 сентября, суббота 21:45 Херенвен 0:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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