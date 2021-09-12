РКС Ваалвейк - Витесс

|20 тур
|30 января, суббота
|23:00
|Витесс
|1:1
|РКС Ваалвейк
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:45
|РКС Ваалвейк
|0:1
|Витесс
|20 тур
|30 января, суббота
|23:00
|Витесс
|1:1
|РКС Ваалвейк
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:45
|РКС Ваалвейк
|0:1
|Витесс
|30 тур
|11 апреля, суббота
|00:00
|Витесс
|РКС Ваалвейк
|8 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:15
|РКС Ваалвейк
|1:2
|Витесс
|31 тур
|9 апреля, пятница
|22:45
|РКС Ваалвейк
|4:1
|Витесс
|7 тур
|19 сентября, суббота
|21:45
|Витесс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|26
|5
|3
|98:19
|+79
|83
|2.
|ПСВ
|34
|26
|3
|5
|86:42
|+44
|81
|3.
|Фейеноорд
|34
|22
|5
|7
|76:34
|+42
|71
|4.
|Твенте
|34
|20
|8
|6
|55:37
|+18
|68
|5.
|Алкмаар
|34
|18
|7
|9
|64:44
|+20
|61
|6.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|42:51
|-9
|51
|7.
|Утрехт
|34
|12
|11
|11
|51:46
|+5
|47
|8.
|Херенвен
|34
|11
|8
|15
|37:50
|-13
|41
|9.
|Камбур
|34
|11
|6
|17
|53:70
|-17
|39
|10.
|РКС Ваалвейк
|34
|9
|11
|14
|40:51
|-11
|38
|11.
|НЕК
|34
|10
|8
|16
|38:52
|-14
|38
|12.
|Гронинген
|34
|9
|9
|16
|41:55
|-14
|36
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|10
|6
|18
|37:51
|-14
|36
|14.
|Спарта Рот
|34
|8
|11
|15
|30:48
|-18
|35
|15.
|Фортуна Сд
|34
|10
|5
|19
|36:67
|-31
|35
|16.
|Хераклес
|34
|9
|7
|18
|33:49
|-16
|34
|17.
|Виллем II
|34
|9
|6
|19
|32:57
|-25
|33
|18.
|Зволле
|34
|7
|6
|21
|26:52
|-26
|27