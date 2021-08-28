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ПСВ - Гронинген

28.08.2021, Суббота, 21:00 мск Голландия. Эредивизие, 3 тур ПСВ - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
30 тур
24 апреля, суббота 19:45 ПСВ 1:0 Гронинген
1 тур
13 сентября, воскресенье 17:45 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
26 тур
8 марта, воскресенье 18:45 Гронинген 0:1 ПСВ
4 тур
25 сентября, среда 19:30 ПСВ 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
26 января, суббота 21:45 ПСВ 2:1 Гронинген
10 тур
27 октября, суббота 20:45 Гронинген 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 0:0 Гронинген
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Гронинген 3:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 ПСВ
4 тур
28 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Гронинген 0:3 ПСВ
2 тур
16 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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