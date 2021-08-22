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Витесс - Виллем II

22.08.2021, Воскресенье, 17:45 мск Голландия. Эредивизие, 2 тур Витесс - Виллем II
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
27 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Виллем II
7 тур
31 октября, суббота 23:00 Виллем II 1:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
28 тур
21 марта, суббота 00:00 Витесс Виллем II
2 тур
10 августа, суббота 21:45 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:2 Виллем II
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Виллем II 1:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Виллем II 2:2 Витесс
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Витесс 2:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:2 Виллем II
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 22:45 Витесс 0:1 Виллем II
1 тур
9 августа, воскресенье 17:45 Виллем II 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
23 тур
14 февраля, суббота 21:45 Витесс 2:0 Виллем II
9 тур
18 октября, суббота 20:30 Виллем II 1:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Витесс 3:1 Виллем II
3 тур
26 августа, воскресенье 16:30 Виллем II 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 21:45 Виллем II 1:0 Витесс
8 тур
1 октября, пятница 22:45 Витесс 0:0 Виллем II
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 20:45 Витесс 2:1 Виллем II
1 тур
1 августа, суббота 20:45 Виллем II 3:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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