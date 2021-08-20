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НЕК - Зволле

20.08.2021, Пятница, 21:00 мск Голландия. Эредивизие, 2 тур НЕК - Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
10 февраля, пятница 22:00 Зволле 2:0 НЕК
1 тур
5 августа, пятница 21:00 НЕК 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
32 тур
20 апреля, среда 19:30 Зволле 2:0 НЕК
15 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 НЕК 2:2 Зволле
Голландия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
26 марта, среда 23:45 Зволле 2:1 НЕК
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 21:45 Зволле 3:3 НЕК
3 тур
17 августа, суббота 22:45 НЕК 1:5 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
21 апреля, воскресенье 16:30 НЕК 1:3 Зволле
4 тур
1 сентября, суббота 21:45 Зволле 0:4 НЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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