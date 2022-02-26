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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 26 февраля 2022
Брентфорд
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
33'
Жоэлинтон
44'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
Желтая карточка
В. Янельт
90'
+6
90'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
Желтая карточка
Б. Мбемо
84'
83'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Д. Уиллок
Замена
С. Каньос
️️️️
К. Айер
72'
69'
Желтая карточка
М. Дубравка
64'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Мерфи
Замена
А. Тони
️️️️
Й. Висса
62'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Йенсен
52'
Желтая карточка
К. Айер
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уиллок
Пас отдал
Ф. Шер
33'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
Р. Фрейзер
Красная карточка
Д. Да Силва
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
4-2-3-1
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
33
Берн
23
Таргетт
28
Уиллок
26
Шелви
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
9
Вуд
8
Йенсен
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Йенсен
20
Айер
7
Каньос
7
Каньос
20
Айер
9
Висса
17
Тони
17
Тони
9
Висса
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
28
Уиллок
24
Ласселлс
24
Ласселлс
28
Уиллок
23
Мерфи
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
23
Мерфи
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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