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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 19 февраля 2022
Ливерпуль
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
64'
С. Мане
67'
М. Салах
81'
Л. Диас
48'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
Замена
Т. Минамино
️️️️
Л. Диас
90'
86'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Рашица
82'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
М. Норманн
ГОЛ! 3:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Хендерсон
81'
76'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Сарджент
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Пас отдал
Алиссон
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
К. Цимикас
64'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Кейта
62'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
62'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Сарджент
40'
Желтая карточка
Б. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
4-3-3
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
2
Гомес
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
8
Кейта
14
Диас
10
Мане
10
Салах
4-1-2-1-2
1
Ганн
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
33
Уильямс
17
Норманн
6
Гилмор
23
МакЛин
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
14
Диас
18
Минамино
18
Минамино
14
Диас
8
Кейта
27
Ориги
27
Ориги
8
Кейта
17
Норманн
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
17
Норманн
7
Рашица
11
Роу
11
Роу
7
Рашица
9
Сарджент
77
Плахета
77
Плахета
9
Сарджент
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Okko
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