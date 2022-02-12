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Брентфорд - Кристал Пэлас
Брентфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 12 февраля 2022
Брентфорд
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Кристал Пэлас
Замена
Ш. Баптист
️️️️
С. Каньос
86'
Замена
С. Годдос
️️️️
Й. Висса
82'
78'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
72'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
66'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
У. Хьюз
Замена
Д. Да Силва
️️️️
В. Янельт
61'
Желтая карточка
С. Каньос
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-3
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
7
Каньос
4-3-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Галлахер
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
7
Каньос
26
Баптист
26
Баптист
7
Каньос
27
Янельт
10
Да Силва
10
Да Силва
27
Янельт
9
Висса
7
Годдос
7
Годдос
9
Висса
19
Хьюз
11
МакАртур
11
МакАртур
19
Хьюз
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Брентфорд
Кристал Пэлас
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брентфорд - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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