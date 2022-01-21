Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 21 января 2022
Уотфорд
21.01.2022, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Норвич Сити
51'
Д. Сарджент
74'
Д. Сарджент
90+2'
Ю. Куцка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Норвич Сити
90'
+6
Замена
П. Плахета
️️️️
М. Рашица
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Ю. Куцка
Замена
Ю. Куцка
️️️️
К. Фемения
89'
87'
Замена
С. Бирам
️️️️
Т. Пукки
Замена
К. Сема
️️️️
А. Камара
84'
Вторая желтая
Э. Деннис
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сарджент
Пас отдал
М. Рашица
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Т. Клеверли
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Т. Пукки
38'
Желтая карточка
К. МакЛин
Желтая карточка
Э. Деннис
36'
21'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Я. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
4-3-3
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
39
Кайембе
8
Клеверли
9
Педро
17
Деннис
7
Кинг
3-2-1-1-3
1
Ганн
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
18
Серенсен
33
Лис-Мелу
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
33
Айда
11
Камара
12
Сема
12
Сема
11
Камара
17
Фемения
33
Куцка
33
Куцка
17
Фемения
8
Клеверли
9
Эрнандес
9
Эрнандес
8
Клеверли
20
Пукки
3
Бирам
3
Бирам
20
Пукки
18
Серенсен
23
МакЛин
23
МакЛин
18
Серенсен
7
Рашица
77
Плахета
77
Плахета
7
Рашица
Остались в запасе
Уотфорд
Норвич Сити
33
Роб Эллиот
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+