Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ньюкасл - Норвич Сити

30.11.2021, Вторник, 22:30 мск Англия. Премьер-лига, 14 тур Ньюкасл - Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Норвич Сити
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Норвич Сити 3:1 Ньюкасл
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
32 тур
14 февраля, вторник 22:45 Норвич Сити 2:2 Ньюкасл
10 тур
28 сентября, среда 21:45 Ньюкасл 4:3 Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Норвич Сити 3:2 Ньюкасл
9 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Ньюкасл 6:2 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:45 Норвич Сити 0:0 Ньюкасл
12 тур
23 ноября, суббота 19:00 Ньюкасл 2:1 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
12 января, суббота 19:00 Норвич Сити 0:0 Ньюкасл
5 тур
23 сентября, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Ньюкасл 1:0 Норвич Сити
15 тур
10 декабря, суббота 19:00 Норвич Сити 4:2 Ньюкасл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • Читайте нас: 