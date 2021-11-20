Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брентфорд
Ньюкасл - Брентфорд: обзор матча 20 ноября 2021
Ньюкасл
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Брентфорд
10'
Д. Ласселлс
39'
Жоэлинтон
75'
А. Сен-Максимен
11'
А. Тони
31'
Р. Генри
61'
Д. Ласселлс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брентфорд
88'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
83'
Желтая карточка
К. Нергор
80'
Замена
Ч. Гуд
️️️️
М. Расмуссен
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
75'
ГОЛ! 3:3!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Р. Фрейзер
75'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
71'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ф. Шер
71'
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Ласселлс
59'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
С. Годдос
Желтая карточка
К. Уилсон
46'
42'
Желтая карточка
С. Годдос
ГОЛ! 2:2!
Жоэлинтон
39'
31'
ГОЛ! 1:2!
Р. Генри
Пас отдал
С. Каньос
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
Пас отдал
С. Каньос
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
М. Ритчи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-2-2-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
5
Шер
28
Уиллок
26
Шелви
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
4-1-1-3-1
25
Фернандес
2
Расмуссен
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
23
Нергор
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
5
Шер
10
Фрейзер
10
Фрейзер
5
Шер
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
2
Расмуссен
5
Гуд
5
Гуд
2
Расмуссен
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
7
Годдос
16
Ониика
16
Ониика
7
Годдос
Остались в запасе
Ньюкасл
Брентфорд
10
Мигель Альмирон
ПВ
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Брентфорд
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+