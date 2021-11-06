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Брентфорд - Норвич Сити
Брентфорд - Норвич Сити: обзор матча 06 ноября 2021
Брентфорд
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
60'
Р. Генри
6'
М. Норманн
29'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Норвич Сити
90'
+5
Замена
А. Айда
️️️️
М. Рашица
90'
Желтая карточка
М. Ааронс
78'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Т. Пукки
74'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
К. Доуэлл
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Генри
69'
ГОЛ! 1:2!
Р. Генри
Пас отдал
С. Годдос
60'
52'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
46'
32'
Желтая карточка
М. Норманн
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Пукки
Желтая карточка
Ч. Гуд
28'
Замена
Ч. Гуд
️️️️
Занка
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Норманн
Желтая карточка
А. Тони
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Фернандес
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
25
Занка
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
12
Омобамиделе
33
Уильямс
17
Норманн
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
7
Рашица
26
Доуэлл
20
Пукки
25
Занка
5
Гуд
5
Гуд
25
Занка
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
3
Генри
88
Форсс
88
Форсс
3
Генри
26
Доуэлл
13
Яннулис
13
Яннулис
26
Доуэлл
7
Рашица
33
Айда
33
Айда
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
9
Сарджент
20
Пукки
Остались в запасе
Брентфорд
Норвич Сити
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Брентфорд - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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