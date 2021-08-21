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Кристал Пэлас - Брентфорд
Кристал Пэлас - Брентфорд: обзор матча 21 августа 2021
Кристал Пэлас
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брентфорд
87'
Замена
М. Бидструп
️️️️
В. Янельт
Желтая карточка
Д. Уорд
76'
70'
Замена
С. Годдос
️️️️
Ф. Ониика
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Шлупп
68'
Желтая карточка
К. Бентеке
59'
52'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
Й. Андерсен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
3
Митчелл
6
Гехи
2
Андерсен
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
8
Галлахер
10
Заа
20
Бентеке
4-1-2-1-1
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
7
Каньос
17
Тони
27
Шлупп
10
Айю
10
Айю
27
Шлупп
27
Янельт
2
Бидструп
2
Бидструп
27
Янельт
16
Ониика
7
Годдос
7
Годдос
16
Ониика
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брентфорд
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
31
Реми Мэттьюз
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Брентфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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