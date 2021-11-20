Днепр-1 - Александрия

|17 тур
|8 марта, понедельник
|15:00
|Днепр-1
|0:0
|Александрия
|4 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Александрия
|4:1
|Днепр-1
|17 тур
|8 марта, понедельник
|15:00
|Днепр-1
|0:0
|Александрия
|4 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Александрия
|4:1
|Днепр-1
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Днепр-1
|1:2
|Александрия
|7 тур
|14 сентября, суббота
|14:00
|Александрия
|2:0
|Днепр-1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|18
|15
|2
|1
|49:10
|+39
|47
|2.
|Динамо К
|18
|14
|3
|1
|47:9
|+38
|45
|3.
|Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35:17
|+18
|40
|4.
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37:19
|+18
|36
|5.
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30:18
|+12
|33
|6.
|Александрия
|18
|7
|5
|6
|19:16
|+3
|26
|7.
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22:27
|-5
|25
|8.
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14:23
|-9
|24
|9.
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15:20
|-5
|23
|10.
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17:29
|-12
|19
|11.
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16:21
|-5
|18
|12.
|Львов
|18
|4
|5
|9
|14:30
|-16
|17
|13.
|Черноморец Од
|18
|3
|5
|10
|20:40
|-20
|14
|14.
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13:28
|-15
|13
|15.
|Минай
|18
|1
|7
|10
|12:30
|-18
|10
|16.
|Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21:44
|-23
|8