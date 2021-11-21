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Ворскла - Мариуполь

21.11.2021, Воскресенье, 18:00 мск Украина. Премьер-лига, 15 тур Ворскла - Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
6 марта, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
4 тур
26 сентября, суббота 17:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020), группа B
9 тур
16 июля, четверг 17:00 Ворскла 1:2 Мариуполь
4 тур
13 июня, суббота 14:00 Мариуполь 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
4 марта, среда 15:00 Мариуполь 3:0 Ворскла
10 тур
5 октября, суббота 14:00 Ворскла 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 1:0 Ворскла
5 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
31 тур
13 мая, воскресенье 19:30 Мариуполь 1:1 Ворскла
26 тур
7 апреля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
25 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
6 тур
20 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
16 мая, суббота 14:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 18:00 Ворскла 3:2 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 20:15 Мариуполь 1:0 Ворскла
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 20:30 Ворскла 3:1 Мариуполь
8 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
13 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:6 Ворскла
2 тур
17 июля, суббота 19:00 Ворскла 1:3 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ворскла 3:0 Мариуполь
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
22 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:3 Мариуполь
7 тур
30 августа, суббота 18:00 Мариуполь 1:3 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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