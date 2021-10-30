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Мариуполь - Динамо

30.10.2021, Суббота, 14:00 мск Украина. Премьер-лига, 13 тур Мариуполь - Динамо
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
5 мая, среда 14:00 Динамо 0:0 Мариуполь
12 тур
5 декабря, суббота 20:30 Мариуполь 1:2 Динамо
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
15 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Мариуполь
4 тур
25 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:1 Динамо
Украина. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 17:00 Динамо 2:1 Мариуполь
24 тур
13 апреля, суббота 14:00 Мариуполь 0:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
15 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 4:0 Мариуполь
4 тур
26 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:2 Динамо
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
30 тур
4 мая, пятница 19:00 Динамо 1:1 Мариуполь
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:3 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 20:30 Динамо 5:1 Мариуполь
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
15 марта, воскресенье 20:30 Динамо 5:0 Мариуполь
4 тур
17 августа, воскресенье 20:30 Мариуполь 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:30 Мариуполь 0:2 Динамо
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 20:30 Динамо 1:0 Мариуполь
13 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 14:30 Мариуполь 0:1 Динамо
9 тур
11 сентября, воскресенье 20:30 Динамо 3:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 Мариуполь 3:2 Динамо
15 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Динамо 9:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
19 тур
6 марта, суббота 16:00 Мариуполь 1:1 Динамо
4 тур
8 августа, суббота 20:00 Динамо 3:1 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
16 тур
5 декабря, пятница 19:00 Мариуполь 3:4 Динамо
1 тур
19 июля, суббота 20:00 Динамо 2:0 Мариуполь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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