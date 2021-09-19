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Заря - Черноморец

19.09.2021, Воскресенье, 19:30 мск Украина. Премьер-лига, 8 тур Заря - Черноморец
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
14 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Черноморец 0:3 Заря
3 тур
4 августа, суббота 19:30 Заря 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 15:00 Черноморец 1:1 Заря
7 тур
27 августа, воскресенье 19:30 Заря 5:0 Черноморец
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
9 тур
26 мая, пятница 19:00 Черноморец 0:1 Заря
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:30 Заря 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Заря
3 тур
7 августа, воскресенье 19:30 Заря 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
18 тур
12 марта, суббота 18:00 Заря 4:0 Черноморец
5 тур
16 августа, воскресенье 19:30 Черноморец 0:2 Заря
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
15 марта, воскресенье 15:00 Заря 1:0 Черноморец
4 тур
16 августа, суббота 20:30 Черноморец 0:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 18:00 Заря 1:0 Черноморец
10 тур
22 сентября, воскресенье 20:00 Черноморец 3:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 20:15 Заря 1:1 Черноморец
8 тур
1 сентября, суббота 20:00 Черноморец 2:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 20:00 Черноморец 2:3 Заря
11 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Заря 0:2 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Заря
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Заря 0:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
21 марта, суббота 15:00 Заря 2:1 Черноморец
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Черноморец 1:3 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
8 марта, суббота 16:00 Заря 0:2 Черноморец
5 тур
10 августа, пятница 20:00 Черноморец 1:0 Заря
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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