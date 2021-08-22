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Мариуполь - Заря

22.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Украина. Премьер-лига, 5 тур Мариуполь - Заря
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
15 тур
20 февраля, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Заря
2 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Заря 0:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
22 февраля, суббота 15:00 Мариуполь 1:2 Заря
8 тур
21 сентября, суббота 17:00 Заря 0:0 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
30 мая, четверг 17:00 Мариуполь 3:1 Заря
27 тур
4 мая, суббота 14:00 Заря 0:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
12 тур
20 октября, суббота 14:00 Мариуполь 3:2 Заря
1 тур
22 июля, воскресенье 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Заря 3:1 Мариуполь
23 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Заря
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:5 Заря
2 тур
23 июля, воскресенье 19:30 Заря 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
7 марта, суббота 15:00 Мариуполь 2:1 Заря
3 тур
11 августа, понедельник 22:00 Заря 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Заря 3:0 Мариуполь
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Заря
14 тур
4 ноября, воскресенье 15:30 Заря 2:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
31 марта, суббота 17:00 Заря 2:2 Мариуполь
10 тур
17 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 2:2 Заря
6 тур
13 августа, пятница 20:00 Заря 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Мариуполь 1:0 Заря
11 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Заря 3:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
14 тур
8 ноября, суббота 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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