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Мариуполь - Черноморец

16.08.2021, Понедельник, 19:00 мск Украина. Премьер-лига, 4 тур Мариуполь - Черноморец
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
9 марта, суббота 15:00 Мариуполь 0:0 Черноморец
10 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
30 октября, понедельник 20:00 Черноморец 0:0 Мариуполь
3 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Мариуполь 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
15 тур
27 февраля, пятница 20:00 Черноморец 0:0 Мариуполь
2 тур
4 августа, понедельник 20:00 Мариуполь 3:3 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 3:1 Черноморец
8 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 Черноморец 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 17:00 Черноморец 1:1 Мариуполь
11 тур
6 октября, суббота 17:00 Мариуполь 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
3 марта, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Мариуполь
6 тур
14 августа, воскресенье 21:00 Мариуполь 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 15:00 Черноморец 1:1 Мариуполь
7 тур
19 сентября, суббота 19:00 Мариуполь 2:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
26 тур
2 мая, суббота 18:00 Черноморец 3:2 Мариуполь
11 тур
18 октября, суббота 18:00 Мариуполь 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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