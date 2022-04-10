Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - СКА-Хабаровск
Волгарь - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 апреля 2022
Волгарь
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
35'
И. Стефанович (П)
11'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - СКА-Хабаровск
89'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Юсупов
84'
Желтая карточка
Н. Печенкин
81'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Баев
69'
65'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Барков
Замена
К. Косарев
️️️️
И. Стефанович
64'
Замена
А. Погосов
️️️️
И. Ращеня
64'
57'
Замена
К. Алиев
️️️️
Д. Караев
56'
Желтая карточка
М. Гащенков
Желтая карточка
А. Павлишин
55'
Желтая карточка
И. Ращеня
50'
46'
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Гаглоев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Стефанович
35'
27'
Желтая карточка
Эмерсон
11'
ГОЛ! 0:1!
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
39
Робинзон Звонков
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
4-1-2-3
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Ращеня
85
Морозов
69
Козлов
8
Капленко
7
Павлишин
21
Баев
23
Стефанович
10
Юсупов
43
Гилязетдинов
4-1-2-2
1
Сугробов
27
Мануйлов
71
Денисов
25
Эмерсон
17
Фомин
33
Квеквескири
77
Гащенков
11
Гаглоев
86
Барков
10
Караев
4
Ращеня
24
Погосов
24
Погосов
4
Ращеня
23
Стефанович
22
Косарев
22
Косарев
23
Стефанович
10
Юсупов
17
Лесников
17
Лесников
10
Юсупов
21
Баев
11
Носов
11
Носов
21
Баев
11
Гаглоев
44
Тихонов
44
Тихонов
11
Гаглоев
86
Барков
11
Дмитриев
11
Дмитриев
86
Барков
10
Караев
10
Алиев
10
Алиев
10
Караев
Остались в запасе
Волгарь
СКА-Хабаровск
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
39
Робинзон Звонков
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ЦЗ
23
Илья Гоманюк
ЦП
41
Сергей Самок
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
39
Робинзон Звонков
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ЦЗ
23
Илья Гоманюк
ЦП
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Волгарь - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
СКА-Хабаровск
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+