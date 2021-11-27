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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Енисей - СКА-Хабаровск

27.11.2021, Суббота, 12:00 мск Красноярск, стадион Манеж "Футбол-Арена "Енисей" Россия. ФНЛ, 25 тур Енисей - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2021/2022)
7 тур
21 августа, суббота 08:00 СКА-Хабаровск 4:3 Енисей
Россия. ФНЛ (2020/2021)
35 тур
7 апреля, среда 14:30 Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
15 тур
13 октября, вторник 11:30 СКА-Хабаровск 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2019/2020)
14 тур
20 сентября, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
29 тур
1 апреля, суббота 13:00 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск
11 тур
3 сентября, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
36 тур
10 мая, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:2 Енисей
18 тур
25 октября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2014/2015)
32 тур
16 мая, суббота 06:00 СКА-Хабаровск 3:1 Енисей
16 тур
25 октября, суббота 13:00 Енисей 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2013/2014)
27 тур
16 марта, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск 2:2 Енисей
8 тур
12 августа, понедельник 15:00 Енисей 0:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
21 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
5 тур
7 августа, вторник 11:45 СКА-Хабаровск 1:0 Енисей
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 14:30 Енисей 1:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 41 тур
7 апреля, суббота 13:00 Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
22 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 4:3 Енисей
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 13:00 Енисей 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 15:00 Енисей 1:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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