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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейрия - Порту
Лейрия - Порту: обзор матча 08 мая 2010
Лейрия
08.05.2010, суббота, 22:15
Чемпионат Португалии, 30 тур
1 : 4
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейрия - Порту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейрия
Португалия. Кубок, 1/4 финала
Торренсе
3 : 1
11.01.2026
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Лейрия
2 : 3
12.05.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Бенфика
1 : 0
05.05.2012
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Лейрия
0 : 4
29.04.2012
Фейренсе
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
21.04.2012
Лейрия
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Магалайш Пессоа
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Порту
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