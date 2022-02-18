Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Орхус
Сендерийск - Орхус: обзор матча 18 февраля 2022
Сендерийск
18.02.2022, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Орхус
2'
P. Buch Christiansen
14'
С. Гартенманн
34'
П. Мортенсен
59'
Й. Дагур Торстейнссон
90+3'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Орхус
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
П. Мортенсен
86'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Н. Поульсен
82'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
Э. Хольм
78'
Замена
D. Tchamba
️️️️
K. Ingi Kristinsson
78'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Баркарсон
78'
Желтая карточка
M. Dal Hende
76'
59'
ГОЛ! 2:2!
Й. Дагур Торстейнссон
56'
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Гренбек
34'
ГОЛ! 2:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
A. D'Alberto
Замена
R. Vinderslev
️️️️
Э. Корнвиг
28'
16'
Желтая карточка
O. Lund
ГОЛ! 2:0!
С. Гартенманн
Пас отдал
Н. Томсен
14'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
9'
ГОЛ! 1:0!
P. Buch Christiansen
Пас отдал
Э. Хольм
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
4-2-5
14
Баркарсон
3
Гартенманн
12
5
22
Фредериксен
6
Томсен
3
Хольм
23
20
8
Корнвиг
20
Томас
3-3-1-3
1
Хансен
5
20
Хауснер
2
29
Брандхоф
11
Гренбек
6
Поульсен
7
Бунду
31
Биссек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
8
Корнвиг
6
6
8
Корнвиг
23
18
18
23
14
Баркарсон
29
Мумбанья
29
Мумбанья
14
Баркарсон
11
Гренбек
23
Андерсон
23
Андерсон
11
Гренбек
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
6
Поульсен
91
91
6
Поульсен
Остались в запасе
Сендерийск
Орхус
23
Robin Schouten
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Сендерийск - Орхус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Орхус
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+