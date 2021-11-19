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Оденсе - Виборг

19.11.2021, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 16 тур Оденсе - Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
10 тур
26 сентября, воскресенье 15:00 Виборг 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
12 декабря, понедельник 21:00 Виборг 1:1 Оденсе
4 тур
6 августа, суббота 17:00 Оденсе 0:0 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Оденсе 5:1 Виборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 15:30 Виборг 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, суббота 17:00 Оденсе 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 16:00 Виборг 2:2 Оденсе
22 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Виборг
3 тур
4 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 4:2 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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