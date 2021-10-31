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Виборг - Брондбю

31.10.2021, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 14 тур Виборг - Брондбю
Дания. Суперлига (2021/2022)
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Виборг 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
23 мая, понедельник 20:00 Брондбю 0:1 Виборг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:2 Брондбю
5 тур
16 августа, воскресенье 17:00 Виборг 0:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Виборг 0:1 Брондбю
12 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 0:0 Виборг
4 тур
9 августа, пятница 20:30 Виборг 2:2 Брондбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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