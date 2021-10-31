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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Ольборг
Нордшелланд - Ольборг: обзор матча 31 октября 2021
Нордшелланд
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Ольборг
45+5'
И. Фоссум (П)
71'
Т. Прица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Ольборг
Желтая карточка
A. Bredahl Pedersen
90'
+6
88'
Замена
А. Трайковски
️️️️
К. Куск
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Андерсен
79'
Замена
Л. Валта
️️️️
Я. Кристенсен
79'
71'
ГОЛ! 0:2!
Т. Прица
Замена
A. Bredahl Pedersen
️️️️
А. Франсис
71'
Желтая карточка
М. Тюхосен
70'
66'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
M. Hannesbo
66'
Замена
Л. Прип
️️️️
М. Макарич
66'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Кристенсен
Замена
M. Woledzi
️️️️
М. Фрезе
59'
Желтая карточка
М. Фрезе
54'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Фоссум
45'
+2
Желтая карточка
М. Кристенсен
18'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Д. Гранли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
3
Мартин Фрезе
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
1-4-1-4
22
17
Тюхосен
8
Андерсен
17
Франсис
11
Антман
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
3
Фрезе
2
Вилладсен
5
Йенсен-Аббью
24
Свенссон
4-3-4
5
Теланнер
4
Гранли
2
Паллесен
2
Росс
6
Хойхольт
8
Фоссум
26
Кристенсен
9
Макарич
7
Куск
35
35
Ринне
3
Фрезе
3
3
3
Фрезе
8
Андерсен
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Андерсен
33
Кристенсен
81
Валта
81
Валта
33
Кристенсен
17
Франсис
52
52
17
Франсис
4
Гранли
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
4
Гранли
35
10
Берстинг
10
Берстинг
35
9
Макарич
18
Прип
18
Прип
9
Макарич
7
Куск
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Куск
26
Кристенсен
22
Прица
22
Прица
26
Кристенсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Ольборг
13
Дуду
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЦФ
Остались в запасе
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Ольборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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