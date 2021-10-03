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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Сендерийск
Ольборг - Сендерийск: обзор матча 03 октября 2021
Ольборг
03.10.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Сендерийск
10'
И. Фоссум
41'
М. Макарич
53'
Л. Прип
57'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Сендерийск
84'
Желтая карточка
M. Albaek
84'
Желтая карточка
M. Dal Hende
Замена
M. Hannesbo
️️️️
А. Хагельскьер
78'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
78'
Замена
К. Куск
️️️️
А. Трайковски
65'
63'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
D. Prosser
59'
Замена
J. Simonsen
️️️️
Э. Хольм
ГОЛ! 4:0!
И. Фоссум
Пас отдал
Я. Нильсен
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Прип
Пас отдал
М. Макарич
53'
46'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
S. Reese
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
46'
Замена
Л. Прип
️️️️
М. Кристенсен
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Макарич
Пас отдал
Ф. Берстинг
41'
Желтая карточка
М. Кристенсен
25'
21'
Желтая карточка
Э. Хольм
ГОЛ! 1:0!
И. Фоссум
Пас отдал
М. Макарич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Сендерийск
6
R. Vinderslev
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-4-3
2
Паллесен
5
Теланнер
4
Гранли
45
Хагельскьер
10
Берстинг
26
Кристенсен
8
Фоссум
6
Хойхольт
35
Ринне
9
Макарич
7
Трайковски
3-2-5
3
Гартенманн
5
5
17
29
25
3
Хольм
0
8
Корнвиг
18
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
26
Кристенсен
18
Прип
18
Прип
26
Кристенсен
45
Хагельскьер
35
35
45
Хагельскьер
7
Трайковски
7
Куск
7
Куск
7
Трайковски
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
0
6
6
0
3
Хольм
21
21
3
Хольм
5
29
Мумбанья
29
Мумбанья
5
Остались в запасе
Ольборг
Сендерийск
2
Матиас Росс
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
2
Матиас Росс
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Ольборг - Сендерийск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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