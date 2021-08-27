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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Нордшелланд
Ольборг - Нордшелланд: обзор матча 27 августа 2021
Ольборг
27.08.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
13'
Р. Теланнер
49'
И. Фоссум
1'
М. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Нордшелланд
Желтая карточка
Я. Нильсен
90'
+1
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Л. Прип
88'
86'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
А. Шельдеруп
86'
Замена
M. Woledzi
️️️️
Л. Кулибали
77'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Диоманде
Замена
М. Кристенсен
️️️️
М. Хойхольт
76'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Росс
76'
72'
Замена
И. Месик
️️️️
М. Фрезе
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Паллесен
69'
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
69'
Желтая карточка
М. Хойхольт
66'
51'
Желтая карточка
Л. Кулибали
ГОЛ! 2:1!
И. Фоссум
Пас отдал
К. Паллесен
49'
ГОЛ! 1:1!
Р. Теланнер
Пас отдал
Л. Прип
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Диоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Нордшелланд
18
Иван Месик
ЦЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
3-2-3-3
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Паллесен
2
Росс
4
Гранли
8
Фоссум
6
Хойхольт
18
Прип
6
Феррейра
35
Ринне
9
Макарич
2-3-1-4
13
Дуду
17
Тюхосен
4
Хансен
8
Андерсен
10
Диоманде
17
Франсис
21
Шельдеруп
39
Нагало
2
Вилладсен
3
Фрезе
28
Кулибали
2
Росс
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
2
Росс
2
Паллесен
10
Берстинг
10
Берстинг
2
Паллесен
6
Хойхольт
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Хойхольт
18
Прип
35
35
18
Прип
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
3
Фрезе
18
Месик
18
Месик
3
Фрезе
28
Кулибали
3
3
28
Кулибали
21
Шельдеруп
33
Кристенсен
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
10
Диоманде
81
Валта
81
Валта
10
Диоманде
Остались в запасе
Ольборг
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Ольборг - Нордшелланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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