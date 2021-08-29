Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Оденсе
Орхус - Оденсе: обзор матча 29 августа 2021
Орхус
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
3'
Э. Кал
16'
Э. Кал
2'
А. Андерсен
90+1'
М. Опондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Оденсе
90'
+5
Желтая карточка
A. Simon Okosun
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Опондо
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
А. Мунксгор
️️️️
O. Lund
89'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Гренбек
84'
Желтая карточка
А. Гренбек
81'
78'
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Сабби
78'
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Кадрии
78'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
А. Элис Трандарсон
Желтая карточка
O. Lund
75'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
70'
Замена
P. Olsen
️️️️
Ф. Брандхоф
70'
67'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
А. Андерсен
66'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
65'
Желтая карточка
И. Жебали
35'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
Желтая карточка
Н. Поульсен
34'
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
26'
18'
Желтая карточка
Э. Сабби
ГОЛ! 2:1!
Э. Кал
Пас отдал
А. Гренбек
16'
7'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
7'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кал
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Андерсен
Пас отдал
Б. Кадрии
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
20
Хауснер
2
5
Тингагер
29
Брандхоф
11
Гренбек
6
Поульсен
19
Кал
31
Биссек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
3-4-3
1
6
Тверсков
3
3
11
Сабби
23
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
30
Андерсен
11
Жебали
9
Кадрии
2
3
Мунксгор
3
Мунксгор
2
29
Брандхоф
33
33
29
Брандхоф
11
Гренбек
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Гренбек
23
Торстейнссон
91
91
23
Торстейнссон
30
Андерсен
3
Эстрем
3
Эстрем
30
Андерсен
11
Сабби
11
Опондо
11
Опондо
11
Сабби
21
Трандарсон
6
6
21
Трандарсон
11
Жебали
10
10
11
Жебали
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
Остались в запасе
Орхус
Оденсе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Mande Sayouba
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Орхус - Оденсе
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Оденсе
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+