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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 15 августа 2021
Орхус
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
57'
П. Мортенсен (П)
21'
М. Дарами
45+3'
П. Бьель
59'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Копенгаген
90'
+8
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
90'
+8
Замена
М. Оиконому
️️️️
П. Бьель
90'
+4
Желтая карточка
Й. Стаге
87'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
85'
Желтая карточка
Й. Винд
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
П. Мортенсен
84'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
P. Olsen
84'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
83'
81'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Дарами
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
А. Гренбек
72'
Желтая карточка
С. Хауснер
67'
Замена
O. Lund
️️️️
A. D'Alberto
60'
59'
ГОЛ! 1:3!
П. Бьель
57'
Желтая карточка
Н. Бойлесен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Мортенсен
57'
50'
Желтая карточка
Д. Хочолава
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
П. Бьель
Пас отдал
К. Дикс
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Дарами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
20
Хауснер
5
5
Тингагер
11
Гренбек
33
6
Поульсен
19
Кал
31
Биссек
9
Мортенсен
91
4-2-2-2
25
Грабара
5
Хочолава
4
Дикс
20
Бойлесен
34
Кристиансен
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
5
2
2
5
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
33
29
Брандхоф
29
Брандхоф
33
11
Гренбек
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
11
Гренбек
9
Мортенсен
38
38
9
Мортенсен
8
Фалк-Йенсен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
6
Оиконому
6
Оиконому
16
Бьель
9
Дарами
21
Лерагер
21
Лерагер
9
Дарами
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
31
Томас Кристенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
31
Томас Кристенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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