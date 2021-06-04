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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда - ЦАР
Руанда - ЦАР: обзор матча 04 июня 2021
Руанда
04.06.2021, пятница, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
ЦАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Руанда - ЦАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
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2024.02.27 09:08
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2024.10.18 20:33
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ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
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