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Камерун - Нигерия

08.06.2021, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Камерун - Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные 2021

4 июня, пятница 22:30 Нигерия 0:1 Камерун
Кубок африканских наций 2019
Плей-офф, 1/8 финала
6 июля, суббота 19:00 Нигерия 3:2 Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), группа B
Групповой этап, 4 тур
4 сентября, понедельник 20:00 Камерун 1:1 Нигерия
Групповой этап, 3 тур
1 сентября, пятница 19:00 Нигерия 4:0 Камерун
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