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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Дания
Чехия - Дания: обзор матча 03 июля 2021
Чехия
03.07.2021, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Дания
49'
П. Шик
5'
Т. Делэни
42'
К. Дольберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Дания
Желтая карточка
Т. Калас
87'
Желтая карточка
М. Крменчик
84'
81'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
81'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
А. Кристенсен
Замена
В. Дарида
️️️️
П. Шевчик
79'
Замена
М. Выдра
️️️️
П. Шик
79'
70'
Замена
Д. Васс
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Замена
Я. Брабец
️️️️
О. Челустка
65'
60'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Дамсгор
60'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Дольберг
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
Пас отдал
В. Цоуфал
49'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Т. Голеш
46'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Л. Масопуст
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Дольберг
Пас отдал
Й. Меле
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Делэни
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Антонин Барак
ЦП
3
Томаш Голеш
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Йоаким Меле
ЛАЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПАЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
РФ
Главный тренер
Брайан Ример
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-4-1
1
Вацлик
18
Боржил
3
Челустка
6
Калас
5
Цоуфал
22
Соучек
8
Шевчик
7
Барак
3
Голеш
12
Масопуст
10
Шик
3-3-1-3
1
Шмейхель
4
Кьер
3
Вестергор
13
Кристенсен
17
Стригер Ларсен
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
9
Брейтуэйт
12
Дольберг
14
Дамсгор
3
Челустка
24
Брабец
24
Брабец
3
Челустка
3
Голеш
14
Янкто
14
Янкто
3
Голеш
8
Шевчик
8
Дарида
8
Дарида
8
Шевчик
12
Масопуст
11
Крменчик
11
Крменчик
12
Масопуст
10
Шик
10
Выдра
10
Выдра
10
Шик
17
Стригер Ларсен
18
Васс
18
Васс
17
Стригер Ларсен
13
Кристенсен
2
Андерсен
2
Андерсен
13
Кристенсен
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
14
Дамсгор
15
Нергор
15
Нергор
14
Дамсгор
12
Дольберг
20
Поульсен
20
Поульсен
12
Дольберг
Остались в запасе
Чехия
Дания
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Чехия - Дания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Россия 1
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