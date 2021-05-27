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Тулуза - Нант

27.05.2021, Четверг, 21:45 мск Франция. Лига 1 , первый матч Тулуза - Нант
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Нант 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 16:00 Тулуза 1:0 Нант
10 тур
20 октября, суббота 21:00 Нант 4:0 Тулуза
Франция. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
5 февраля, вторник 20:30 Нант 2:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
17 января, среда 21:00 Тулуза 1:1 Нант
12 тур
4 ноября, суббота 22:00 Нант 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота 22:00 Тулуза 0:1 Нант
12 тур
5 ноября, суббота 22:00 Нант 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Тулуза 0:0 Нант
18 тур
12 декабря, суббота 22:00 Нант 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 21:00 Тулуза 1:1 Нант
16 тур
2 декабря, вторник 21:00 Нант 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Тулуза 1:1 Нант
18 тур
14 декабря, суббота 23:00 Нант 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Тулуза 1:0 Нант
13 тур
8 ноября, суббота 23:00 Нант 1:1 Тулуза
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