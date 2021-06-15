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Тунис - Мали

15.06.2021, Вторник, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Тунис - Мали
Кубок африканских наций 2019, группа E
Групповой этап, 2 тур
28 июня, пятница 17:30 Тунис 1:1 Мали
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