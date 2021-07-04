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Мексика - Нигерия

04.07.2021, Воскресенье, 05:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 марта, четверг 05:30 Мексика 0:0 Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

1 июня, суббота 05:00 Мексика 2:2 Нигерия
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