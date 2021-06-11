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Тунис - Алжир

11.06.2021, Пятница, 22:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Тунис - Алжир
Кубок африканских наций 2017, группа B
Групповой этап, 2 тур
19 января, четверг 19:00 Алжир 1:2 Тунис
Товарищеские матчи. Сборные 2015

11 января, воскресенье 18:00 Тунис 1:1 Алжир
Кубок Африканских Наций 2013, группа D
1 тур
22 января, вторник 22:00 Тунис 1:0 Алжир
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