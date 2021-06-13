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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Гондурас
Мексика - Гондурас: обзор матча 13 июня 2021
Мексика
13.06.2021, воскресенье, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Гондурас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
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1 : 1
27.09.2026
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Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
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2 : 2
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