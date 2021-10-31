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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сандефьорд
Буде-Глимт - Сандефьорд: обзор матча 31 октября 2021
Буде-Глимт
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сандефьорд
63'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Сандефьорд
Желтая карточка
Э. Хаген
85'
73'
Замена
M. Njie
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
С. Фет
️️️️
М. Конрадсен
66'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
66'
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
63'
46'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Я. Смайлерс
37'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Ф. Бьоркан
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
19
Вильям Куртович
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
18
Мое
18
Хаген
8
Конрадсен
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
1-5
3
Валес
5
1
7
4
3
Смайлерс
15
Бьоркан
22
Хейбротен
22
Хейбротен
15
Бьоркан
8
Конрадсен
19
Фет
19
Фет
8
Конрадсен
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
Ньенету
10
10
Ньенету
3
Смайлерс
7
Ньенету
7
Ньенету
3
Смайлерс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сандефьорд
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
99
Jesper Granlund
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Сандефьорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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