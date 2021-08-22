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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Кристиансунд
Буде-Глимт - Кристиансунд: обзор матча 22 августа 2021
Буде-Глимт
22.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 0
Завершен
Кристиансунд
61'
А. Пеллегрино
68'
А. Пеллегрино
78'
А. Пеллегрино (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Кристиансунд
89'
Желтая карточка
E. Sivertsen
Замена
Пернамбуко
️️️️
О. Сольбаккен
85'
Замена
В. Конгсро
️️️️
Ф. Бьоркан
85'
84'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
К. Асбак
83'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
A. Coly
83'
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Б. Бай
80'
Желтая карточка
A. Coly
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Пеллегрино
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
68'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
61'
60'
Замена
️️️️
С. Эрик Картум
60'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
А. Муколли
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
58'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Э. Хаген
58'
Желтая карточка
Д. Мвука
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
22
Джоэль Мвука
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Вегард Конгсро
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
22
Мвука
14
Салтнес
12
Хайкин
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
18
Хаген
3-1-5
34
МакДермотт
19
5
3
Асбак
6
98
Муколли
22
28
Диоп
14
Мава
13
Бай
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
18
Хаген
10
Ветлесен
10
Ветлесен
18
Хаген
15
Бьоркан
18
Конгсро
18
Конгсро
15
Бьоркан
9
Сольбаккен
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
9
Сольбаккен
3
Асбак
15
15
3
Асбак
19
10
Каллудра
10
Каллудра
19
98
Муколли
6
Исаксен
6
Исаксен
98
Муколли
13
Бай
11
Сивертсен
11
Сивертсен
13
Бай
Остались в запасе
Буде-Глимт
Кристиансунд
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Сигурд Квиле
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
17
Сигурд Квиле
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Остались в запасе
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Буде-Глимт - Кристиансунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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