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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Викинг
Буде-Глимт - Викинг: обзор матча 03 июля 2021
Буде-Глимт
03.07.2021, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
43'
П. Берг (П)
60'
П. Берг
45'
В. Бериша
56'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Викинг
Замена
Пернамбуко
️️️️
С. Фет
90'
+2
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
90'
+2
84'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
З. Трипич
84'
Замена
Х. Хауген
️️️️
Х. Танген
73'
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
В. Бериша
70'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
68'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
A. Lindahl
️️️️
У. Ветлесен
65'
ГОЛ! 2:2!
П. Берг
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Бериша
Пас отдал
К. Кабран
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Бериша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Берг
43'
42'
Желтая карточка
В. Веватне
38'
Желтая карточка
З. Трипич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Буде-Глимт
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3-1-4-2
22
Смитс
15
Бьоркан
2
Сампстед
22
Хейбротен
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Ветлесен
19
Фет
22
Ботхейм
11
Нордас
4-1-2-2-1
1
Остбю
28
Себулонсен
5
Хеггхейм
3
Веватне
23
Викстоль
8
Белл
10
Трипич
28
Фридьоунссон
27
Танген
11
Кабран
14
Бериша
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
10
Ветлесен
2
2
10
Ветлесен
19
Фет
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
19
Фет
27
Танген
2
Хауген
2
Хауген
27
Танген
10
Трипич
20
Паттинама
20
Паттинама
10
Трипич
14
Бериша
6
6
14
Бериша
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Викинг
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Остались в запасе
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Буде-Глимт - Викинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
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