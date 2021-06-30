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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Буде-Глимт
Сандефьорд - Буде-Глимт: обзор матча 30 июня 2021
Сандефьорд
30.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 0
Завершен
Буде-Глимт
51'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Буде-Глимт
82'
Желтая карточка
A. Lindahl
81'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
81'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
80'
Замена
В. Куртович
️️️️
E. Valles
70'
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
67'
61'
Замена
A. Lindahl
️️️️
Э. Хаген
ГОЛ! 1:0!
А. Тветер
Пас отдал
К. Хансен
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
2-1-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
24
Сингх
99
Хансен
4
4
10
7
1
4-1-3-2
12
Хайкин
22
Хейбротен
17
Квиле
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
18
Хаген
14
Салтнес
22
Ботхейм
11
Нордас
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
4
19
Куртович
19
Куртович
4
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
18
Хаген
2
2
18
Хаген
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
Остались в запасе
Сандефьорд
Буде-Глимт
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Ze Eduardo
ЦФ
3
Марк Валес
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Ze Eduardo
ЦФ
3
Марк Валес
ЦП
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Сандефьорд - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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