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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Буде-Глимт
Кристиансунд - Буде-Глимт: обзор матча 12 мая 2021
Кристиансунд
12.05.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
29'
С. Серли
67'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Буде-Глимт
83'
Замена
С. Тунекти
️️️️
О. Сольбаккен
Желтая карточка
А. Диоп
81'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
Б. Сермо
78'
Замена
А. Муколли
️️️️
Б. Бай
78'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
P. Erik Ulvestad
78'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Мумбанья
71'
67'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ботхейм
65'
Желтая карточка
П. Берг
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
О. Скарсем
65'
61'
Замена
Э. Хаген
️️️️
С. Серли
49'
Желтая карточка
У. Салтнес
39'
Желтая карточка
С. Серли
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Серли
Пас отдал
С. Фет
Желтая карточка
Б. Сермо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
4
Ivar Furu
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
2-3-1-4
34
МакДермотт
5
5
Сермо
28
Диоп
77
Скарсем
6
13
Бай
4
29
Мумбанья
23
22
3-1-4-1-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
10
Серли
18
Мое
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
13
Бай
98
Муколли
98
Муколли
13
Бай
5
Сермо
15
15
5
Сермо
77
Скарсем
7
Гьертсен
7
Гьертсен
77
Скарсем
29
Мумбанья
9
Виллумссон
9
Виллумссон
29
Мумбанья
23
15
Кастрати
15
Кастрати
23
10
Серли
18
Хаген
18
Хаген
10
Серли
9
Сольбаккен
17
Тунекти
17
Тунекти
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Кристиансунд
Буде-Глимт
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
19
Aliou Coly
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
10
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
19
Aliou Coly
ЦЗ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
10
Уго Ветлесен
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Кристиансунд - Буде-Глимт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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