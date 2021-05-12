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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Сент-Миррен
Килмарнок - Сент-Миррен: обзор матча 12 мая 2021
Килмарнок
12.05.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
3 : 3
Завершен
Сент-Миррен
8'
К. Лафферти
62'
К. Лафферти
82'
Г. Килти
63'
Д. МакГрат
78'
C. MacPherson
83'
C. Quaner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Сент-Миррен
Замена
B. Haunstrup
️️️️
C. Waters
84'
83'
ГОЛ! 3:3!
C. Quaner
Пас отдал
D. Connolly
83'
Замена
K. McAllister
️️️️
Д. Финлейсон
ГОЛ! 3:2!
Г. Килти
82'
78'
ГОЛ! 2:2!
C. MacPherson
Пас отдал
J. Henderson
66'
Замена
K. Dennis
️️️️
Л. Эрвин
66'
Замена
C. Quaner
️️️️
Д. Обика
66'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Д. Дойл-Хейз
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГрат
ГОЛ! 2:0!
К. Лафферти
Пас отдал
C. Waters
62'
Желтая карточка
А. Пауэр
61'
46'
Замена
D. Connolly
️️️️
I. Durmus
38'
Желтая карточка
Д. Финлейсон
Желтая карточка
К. Лафферти
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
Пас отдал
C. Burke
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Килмарнок
4
Зек Медли
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
4-2-1-4
22
3
8
21
29
4
Пауэр
11
Пайннок
4
11
Килти
9
Лафферти
1
3-4-3
31
Анвик
19
Финлейсон
22
Фрэйзер
15
31
Дойл-Хейз
11
17
МакГрат
8
Флинн
94
Эрвин
9
Обика
17
3
20
20
3
11
21
21
11
94
Эрвин
9
9
94
Эрвин
31
Дойл-Хейз
8
8
31
Дойл-Хейз
19
Финлейсон
7
7
19
Финлейсон
9
Обика
23
23
9
Обика
Остались в запасе
Килмарнок
Сент-Миррен
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
4
Зек Медли
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
4
Зек Медли
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Остались в запасе
3
Brandon Mason
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦП
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Килмарнок - Сент-Миррен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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