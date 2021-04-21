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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди Юнайтед
Килмарнок - Данди Юнайтед: обзор матча 21 апреля 2021
Килмарнок
21.04.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
32'
К. Лафферти
35'
К. Лафферти
43'
К. Лафферти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Данди Юнайтед
77'
Желтая карточка
A. Spörle
Замена
Н. Кабамба
️️️️
К. Лафферти
76'
Замена
А. Тшибола
️️️️
C. Burke
75'
60'
Замена
A. Meekison
️️️️
F. Hoti
57'
Желтая карточка
F. Hoti
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Лафферти
43'
ГОЛ! 2:0!
К. Лафферти
Пас отдал
R. Millen
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
Пас отдал
R. Millen
32'
Желтая карточка
К. Лафферти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
9
George Oakley
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
52
Neil Alexander
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3-2-1-5
22
21
8
4
Пауэр
29
11
Пайннок
20
9
Лафферти
7
МакКензи
13
4
1-1-2-5
6
Коннолли
7
Фукс
6
Харкс
8
3
19
33
3
43
29
36
Тшибола
36
Тшибола
29
9
Лафферти
14
Кабамба
14
Кабамба
9
Лафферти
14
10
10
14
Остались в запасе
Килмарнок
Данди Юнайтед
1
Danny Rogers
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
9
George Oakley
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
52
Neil Alexander
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
66
Калум Батчер
ОП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Danny Rogers
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
9
George Oakley
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
Остались в запасе
52
Neil Alexander
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Mark Reynolds
ЦФ
28
Jake Davidson
ЦФ
66
Калум Батчер
ОП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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