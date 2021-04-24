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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 24 апреля 2021
Альтах
24.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Хартберг
22'
D. Maderner
26'
С. Гуэ
15'
С. Шабби
65'
Ф. Флеккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Хартберг
86'
Желтая карточка
Д. Тадич
Замена
M. Stefel
️️️️
C. Bukta
71'
68'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
65'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Флеккер
Пас отдал
M. Gollner
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
M. Meilinger
65'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
D. Maderner
65'
46'
Замена
С. Хорват
️️️️
М. Хорват
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Шабби
41'
Желтая карточка
Б. Нимага
38'
Желтая карточка
Р. Реп
ГОЛ! 2:1!
С. Гуэ
26'
ГОЛ! 1:1!
D. Maderner
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Шабби
Пас отдал
Р. Реп
Замена
D. Bumberger
️️️️
P. Netzer
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-3-3
39
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
18
Карич
5
Дабанли
30
Фишер
10
Гуэ
11
9
33
5
4-1-3-1-1
1
Свете
33
Лукенедер
6
4
14
Клем
11
Хорват
23
Кайнц
29
Нимага
55
Реп
29
Флеккер
9
Шабби
5
23
23
5
33
7
7
33
9
27
Хаудум
27
Хаудум
9
11
0
0
11
11
Хорват
30
Хорват
30
Хорват
11
Хорват
9
Шабби
24
Тадич
24
Тадич
9
Шабби
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
8
Aljaž Casar
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
8
Aljaž Casar
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
0
A. Wiss
ЦП
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Альтах - Хартберг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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